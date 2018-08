Samsung kaalub Hiina tehases tootmise peatamist

Ainult tellijale

Kidur kasv nutitelefoniturul võib sundida Lõuna-Korea tehnoloogiagiganti Samsungi peatama nutitelefonide tootmise Hiina ühes tehases, kirjutab Reuters.

Lõuna-Korea meedia teatel võib Samsung loobuda tootmisest Tianjinis paiknevas tehases. Samsung ütles täna meediale, et midagi kindlat pole siiski veel otsustatud.

"Kogu nutitelefoniturg on raskustes, sest kasv on aeglustumas. Samsungile kuuluv Tianjini telekomiettevõtte eesmärk on keskenduda tegevustele, mis suurendavad konkurentsivõimet ja efektiivsust," teatas Samsung ametlikus teadaandes.

Tianjini tehases toodetakse aastas 36 miljonit nutitelefoni. Samsungil paikneb Hiinas Huizhous veel teinegi tehas, mille aastane tootmisvõimsus on umbes 72 miljonit nutitelefoni. Seda pole siiski ülemäära palju, arvestades, et näiteks Vietnamis paiknevad tehased toodavad aastas kokku 240 miljonit nutitelefoni.