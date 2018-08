Amazon läheneb triljonile dollarile

Apple’i turuväärtus ületas hiljuti maagilise triljoni dollari piiri. Selle teetähiseni on jõudmas ka Amazon, kirjutab CNN Money.

Amazoni aktsia tõusis esmaspäeval 0,5 protsenti ja jõudis kõigi aegade rekordini. E-kaubandusgigandi turuväärtus on nüüdseks ligi 930 miljardit dollarit ning triljonini jõudmiseks peaks aktsia tõusma veel 7 protsenti.

Amazonil on tänavu läinud väga hästi. Ettevõtte aktsia on sellel aastal tõusnud lausa 65 protsenti. Tervishoid võib olla järgmine sektor, mida Amazon ümber kujundama hakkab – hiljuti osteti interneti-ravimisfirma PillPack.

Analüütikud prognoosivad, et Amazoni käive tõuseb tänavu 32 protsenti, 265 miljardi dollarini. Kasum aktsia kohta peaks aga kolmakordistuma. Raske on näha, kuidas Amazonil võiks triljoni dollari piir tänavu saavutamata jääda.

Thomson Reutersi andmetest selgub, et Wall Streeti analüütikute keskmine hinnasiht Amazonile on 2100 dollarit. See tähendaks, et Amazoni turuväärtus tõuseb 1,02 triljoni dollarini.

Apple ja Amazon pole ainukesed firmad, mis tiirlevad triljoni dollari ümber. Alphabeti turuväärtus on tõusnud 875 miljardi dollarini ning Microsoft on väärt peaaegu 840 miljardit dollarit.