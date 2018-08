Vase hind jõudis karuturule, sest kardetakse, et Türgi finantskriis ja USA-Hiina kaubandussõda pidurdavad globaalset majanduskasvu, vahendab Bloomberg.

Vase hind odavnes eile 4 protsenti, täna on hinnad stabiliseerunud ning tonn maksab 5842 dollarit. Võrreldes juunis saavutatud tipuga on punane metall odavnenud üle 20 protsendi, mis tähendab, et vask on jõudnud niinimetatud karuturule. Ühtlasi on vase hind kukkunud juba neli päeva järjest ning jõudnud viimase aasta madalaima tasemeni.

Kolmapäeval andis langusele hoogu juurde Hiina aktsiate odavnemine ja jüaani nõrgenemine. Hiljutised majandusandmed näitasid, et Hiina majandus on pigem jahenemas. See on mõjunud negatiivselt kogu metalliturule.

Negatiivselt on vaske ja teisi metalle mõjutanud ka dollari tugevnemine – eile jõudis ameeriklaste valuuta viimase 14 kuu kõrgeima tasemeni.

„Turul oli palju tõusule panustavaid positsioone, suur osa nendest otsustas 6000 dollari juures positsioonidest loobuda, sest tegemist on tähtsa toetuspunktiga,“ rääkis BMO Capital Marketsi väärismetallide kaupleja Tai Wong.

Vase hindadele mõjusid halvasti ka uudised pakkumise poole pealt. BHP Billiton teatas, et on Tšiilis asuvas Escondida kaevanduses töötajatele uue palgaettepaneku teinud, mis võib potentsiaalsed streigid ära hoida. Tegemist on maailma suurima vasekaevandusega.