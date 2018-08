Igav Flex loodab muutustelt teenida

Ainult tellijale

Elektroonikafirma Flex on mitukümmend aastat edukalt tegutsenud, kuid viimasel paaril aastal on ettevõttel olnud majandustulemustes seisak. Nüüd loodab Flex valdkondade muutusesse tehtud investeeringutelt teenima hakata.

Flex on olnud traditsiooniline elektroonikatoodete tootmisteenuse pakkuja, kes on nüüd välja arenenud laia valikuga toodete valmistajaks, alates meditsiiniseadmetest kuni spordijalatsiteni. Flexi äritegevus jaguneb nelja ärivaldkonna vahel – telekommunikatsiooniseadmed, tarbeelektroonika, tööstusseadmed ning neljandaks tervishoiu- ja autode seadmed.

Flex, endise nimega Flextronics International, on suuruselt kolmas elektroonikatoodete tootmisteenuste pakkuja maailmas. Tegemist on juba 49 aastat vana ettevõttega, mis sai alguse USAs, kuid on nüüdseks laiendanud oma tegevust rohkem kui 40 riiki, andes tööd ligikaudu 200 000 töötajale.

Ärist

Flex on viimastel aastatel hakanud tegema koostööd ka Nikega, mis on viinud teda tavapärasest elektroonikasektorist väljapoole, kuigi esimesed aastad on see koostöö Flexile ainult kahjumit toonud. Eelmisel majandusaastal saadi Nikega koostööst 70 miljonit dollarit kahjumit, mis ettevõtte õhukest kasumimarginaali arvestades sõi ära olulise osa muudest valdkondadest teenitud kasumist. Samas ootab Flex, et sellest koostööst tuleb pikaajaliselt siiski tulu.

Flex jätkab tegevuse laiendamist tarbeelektroonikast väljapoole. Eriti kasumlikuks on osutunud meditsiiniseadmete ning autode valdkond, kus tegevuskasumi marginaal on küündinud üle 7%, telekommunikatsiooniseadmete ja tarbeelektroonika sektoris jääb see 2% juurde.

Kaks uuemat tegevusvaldkonda ehk kõrgema kasumlikkusega meditsiiniseadmete ja autotarvikute valdkond ning tööstusseadmete valdkond annavad kokku juba 43% kogukäibest. Veel 2007. aastal moodustasid need kaks kokku vaid 15% käibest ning 2013. aastal 28% käibest. 2018. rahandusaasta kohandatud tegevuskasumist andsid need kaks aga koguni 68%.

Viimastel aastatel on tublisti kasvatatud klientide jaoks mugavat Sketch-to-Scale tootmismudelit, mille kaudu tuleb juba 27% käibest, ning 2020. aastaks plaanitakse sellise tootmismudeli kaudu saavutada 40% käibest.

Konkurents

Elektroonikatoodete allhanketeenuse pakkumine on konkurentsitihe äri ning nii nagu teistel sama tööstusharu ettevõtetel, on ka Flexil suur osa selle valdkonna tootmisest Aasias. Nii on Flexi korporatiivpeakontor küll USAs, täpsemalt San Joses California osariigis, kuid tootmise peakontor asub Singapuris.

Flex on Manufacturing Market Insideri järgi suuruselt kolmas elektroonikatoodete tootmisteenust pakkuv ettevõte maailmas Taiwani firmade Hon Hai Precision Industry ning Pegatroni järel. Seejuures teatakse Hon Hai paremini Foxconni nime all ning see on ka suurim Apple’i toodete valmistaja maailmas. Pegatron on endine arvutitetootja Asusteki ettevõte, mis eraldus emaettevõttest 2007. aastal.

Uurimis- ja arendustööle kulutas Flex eelmisel majandusaastal 78 miljonit dollarit ehk 0,3% käibest, mis näitab, et selles tegevusharus ei ole need summad nii suured kui oma kaubamärgiga turul olevatel tootjatel.

Maailma elektroonikatoodete tootmispealinnaks on kujunenud Hiina Shenzen ning USAs öeldakse, et elektroonikatoodete tootmises on Shenzen see, mis Silicon Valley on nende disainimises. Isegi teiste Aasia riikide firmad kasutavad Shenzeni oma tootmisbaasina. Nii näiteks oli Taiwani Pegatronil 2010. aastal 5600 töötajat Taiwanis, kuid Hiinas töötas nende tehastes 89 500 inimest ning lisaks veel 2400 inimest Tšehhis.

Ka Eesti on otsapidi selle tööstusvaldkonnaga seotud. Nimelt on Eestis tehased kahel maailma tipp50 hulka kuuluval elektroonikatoodete tootmisteenust pakkuval firmal – Scanfilil Pärnus ja Enicsil Elvas. Need firmad on teinud siia tublisti välisinvesteeringuid, kuid kuna tegemist on allhanketööd pakkuvate firmadega, siis peab ka palgatasemete juures arvestama Aasias asuvate tehaste konkurentsiga.

Majandustulemused

Kuna Flex pakub tootmise allhanketeenust, siis on tal ka käiberentaablus suhteliselt madal. Nii näiteks teeniti eelmisel majandusaastal (lõppes 2018. aasta märtsis) 25,4 miljardi dollarilise müügikäibe juures 429 miljonit dollarit puhaskasumit, mis teeb puhaskasumi marginaaliks 1,7%. Tootegruppide lõikes on firma rentaablus muidugi erinev, kuid kokkuvõttes on tal võimalik rentaabluse väikese tõstmisega kasumit tublisti suurendada. Näiteks eelmise aasta põhjal näeme, et kui puhasrentaablus tuleks järgmisel aastal 1,7% asemel 2,3% ehk sama suur, kui see oli 2015. aastal, siis oleks Flexi puhaskasum sama suure käibenumbri juures 585 miljonit dollarit.

See tähendab, et Flexi puhul võiks 0,6 protsendipunkti suurune käibe puhasrentaabluse tõus tõsta ettevõtte turuväärtust ehk aktsia hinda 36%. Seda sellisel juhul, kui säiliks praegune jooksev hinna-kasumi 17,1kordne suhtarv, mis ei olegi teab mis kõrge näitaja.

Viimased kvartalitulemused on toonud pettumuse

Viimase kahe kvartali tulemused on investoritele pettumus, sest kasumimarginaal on kiduramaks jäänud ning müügikäive pole ootustele vastanud.

Siiski võib öelda, et 2019. majandusaasta esimeses kvartalis (lõppes 2018. aasta juunis) näidatud 6,8% suurune käibe aastakasv oli korralik näitaja, kuid kvartalikäibe number 6,42 miljardit dollarit jäi siiski 80 miljoni dollari võrra väiksemaks, kui oli analüütikute konsensuslik prognoos.

Samas oli paranemine see, et kui 2018. majandusaasta viimase kvartali kasum jäi analüütikute ootustele alla – toona oodati 0,30 dollari suurust puhaskasumit aktsia kohta, kuid kasumiks tuli 0,28 dollarit, siis 2019. majandusaasta esimese kvartali kasum tuli ootustele vastav ehk 0,24 dollarit aktsia kohta.

Kokkuvõttes

Flex on ühelt poolt igav firma: kuna ta teeb allhanget, siis ei ole temalt oodata ka suurt läbimurret mõne uue tootega, kuid samal ajal võib eeldada, et tal on teatud stabiilsus, sest ta suudab populaarsust kaotavad tootegrupid teistega asendada. Samuti ei pea ta tegema suuri turunduskulusid, kuna müüb otse teistele ettevõtetele.

Flex ootab, et nüüd hakkavad viimastel aastatel tootegruppide ümberprofileerimisse tehtud investeeringud ära tasuma. Flexi puhaskasumi marginaal on käitunud tsükliliselt – nii jõudis see 2013. aasta 1,2% tasemelt tõusta 2015. aastal 2,3% tasemele, et siis 2017. aastaks taas 1,3% peale langeda. 2018. aastal oli näha juba marginaali väikest tõusu 1,7% peale ning analüütikud ootavad nüüd puhaskasumimarginaali tõusu 2020. majandusaastaks 2,35% peale. 2020. majandusaastaks prognoositakse, et Flex teenib 29,2 miljardi dollari suuruse käibe juures 687 miljonit dollarit puhaskasumit. See teeb praeguse aktsia hinna pealt ettevaatavaks hinna-kasumi suhtarvuks suhteliselt madala 10,8 korda.