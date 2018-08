Saudi Araabia loobub ajaloolisest IPOst

Saudi Araabia on loobunud riikliku naftakontserni Aramco hiiglasliku aktsiapakkumise läbiviimisest nii kodubörsil kui rahvusvahelisel väärtpaberiturul, kirjutab Reuters.

Asjaga tuttavate allikate väitel lükati IPO-plaan kõrvale juba mõne aja eest, kuid seni pole kellelgi olnud õigust teadet ametlikult avaldada. Juuni lõpus sai läbi ka esmapakkumise finantsnõustajatele ette nähtud rahastuse lõpptähtaeg ning siiani pole Saudi Aramco seda pikendanud. Ühe allika sõnul on nõustajad (sh pangandushiiud nagu JPMorgan, Morgan Stanley, HSBC) jäetud praegu ootele.

Väärib märkimist, et alles mõne päeva eest avaldatud majandusaruandes kinnitas Saudi Araabia energeetikaminister ja Aramco nõukogu esimees Khalid Al Falih, et naftakontsern "valmistub jätkuvalt aktsiate noteerimiseks" ning et tegemist on "tähtsündmusega, mida firma ja selle nõukogu ootavad põnevusega." Reutersi allikate sõnul keskendub Aramco aga lähiajal hoopis kohaliku naftakeemiaettevõtte Saudi Basic Industries Corp osaluse omandamisele.