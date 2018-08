Baltic Horizon Fundi võlakirjad jõudsid börsile

Ainult tellijale

Äripäev 30. august 2018, 10:15

Nasdaq teatab, et tänasest saab Nasdaq Balti võlakirjanimekirjas kaubelda investeerimisfondi Baltic Horizon Fund võlakirjadega.

Ametlikult noteeriti võlakirjad Nasdaq Tallinna börsil.

Baltic Horizon Fundi võlakirjaemissiooni väärtus kokku on 30 miljonit eurot ning ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Tegemist on viieaastase tähtajaga tagamata võlakirjaga. Võlakirja kupongimäär on 4,25% aastas, intressi makstakse välja kvartaalselt.

„Baltic Horizon Fund tõi fondiosakud börsile 2016. aasta juulis ehk kaks aastat tagasi. Selle aja jooksul on nad kaasanud investeeringuteks raha nii fondiosakute kui nüüd ka võlakirjadega. Eriti rõõmustav on see, et Baltic Horizon Fundi tiimi jaoks on olnud loomulik samm tuua mõlemad finantsinstrumendid börsile, pakkudes nii võimalust oma olemasolevatele investoritele väljumiseks kui ka uutele investoritele investeerimiseks,“ ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.