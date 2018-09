Tallink süvendab sidemeid moeäriga

Äripäev 05. september 2018, 10:31

Tallink Grupp sõlmis eelmisel nädalal frantsiisilepingu ettevõttega Bestseller Finland OY, millega omandas moebrändide Jack & Jones ning Vero Moda esindusõigused Eestis.

Frantsiisilepingu alusel alustab Tallink Grupp kahe uue kaupluse opereerimist: Ülemiste keskuses ja Rocca al Mare kaubanduskeskuses.

Tegu on Tallinki jaoks tänavu teise säärase tehinguga – veebruaris omandas Tallink Espriti frantsiisiõigused Eestis. "Kaubandusel on Tallink Grupi edukuses väga oluline roll," lausus Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. "Usume, et nüüdsest viis uut kauplust Eestis on algus meie kaldakaubanduse edasisele arengule, mille kohta on uudiseid tulemas kindlasti veel."

Tallinki kaupluste ja restoranide kogukäive ulatub aastas enam kui poole miljardi euroni ning moodustab 56% Tallinki kogukäibest.