Tesla töötajad: kõik ametiühingu-laadne surutakse kohe maha

Äripäev 12. september 2018, 11:00

Tesla endised töötajad rääkisid briti ajalehele, kuidas neid ametiühingulise tegevuse pärast vallandati.

Vaughni sõnul hakkas Tesla kehtestama halastamatuid reegleid. Näiteks kehtestati isegi tagantjärele kehtivusega selline süsteem, et tööle hilinemise ja töölt puudumise eest sai miinuspunkte. „Hakkasime rääkima ametiühingu asutamisest, sest selliseid asju ei saaks ettevõte siis teha. Kuidagi said nad teada, et ma oma kodus neid kohtumisi korraldan,“ rääkis ta. Mehe sõnul hakkas juhatus siis tegutsema selle nimel, et saaks teda vallandama.

„Terve eelmise aasta olid meil konfliktid, aga ma töötasin edasi. Neil ei olnud minu töö kohta kaebusi, vaid minu enda kohta. Minu otsene ülemus ütles, et nad tahavad mind vallandada.“

Eelmise aasta oktoobris saigi Vaughn telefonikõne teatega, et ta on halbade töötulemuste pärast lahti lastud. Ainult see põhjendus seisab ka talle antud dokumendis. Vaughn ütleb, et tema skoori on tagantjärele muudetud, kusjuures tema otsese ülemuse head kommentaarid on tema failis alles. Seda suutis Vaughn Guardianile ka tõestada. Tal on alles kaks viimast enda nii-öelda arenguvestluse kokkuvõtet, kus otsene ülemus on meest nimetanud töötajaks, kes teeb seda, mis on firmale tervikuna õige ning kelle kohta tiimi liikmed teavad, et ta ilmub alati kohale ja teeb oma töö ära. Skoor nende kommentaaride kõrval on aga madal. Varasemates kokkuvõtetes enne tema ametiühingulise tegevuse avastamist olid skoorid kõrged, mis ühtlasi lubas talle Teslas töötatud aastate jooksul anda ka ametikõrgendust.

Vaughni otsene ülemus Tarus Starks tunnistas, et juhtkond vähendas töötaja skoori. „Kui ta minu all töötas, oli tema sooritus erakordselt positiivne,“ märkis ta.

Tesla ametlik vastus tuli ajalehele kirja teel. „Tesla eesmärk on olla aus ja õiglane ettevõte – ainult selline ettevõte tasubki olla. Töötajatele antud hinnangute järgi jagame ametikõrgendus ja vahel tuleb hinnangust lähtuvalt töötajal lahkuda. Mitte keegi ei ole pidanud ega pea kunagi Teslast lahkuma sellepärast, mida nad mõtlevad ametiühingulisest tegevusest.“

Teslast vallandatud või lahkunud töötajad on varemgi öelnud, et põhjus oli nende tugi ametiühingutele. „Olin ametiühingu toetaja, kandsin ametiühingu kirjaga T-särki. Mu ülemus ütles, et miks ma seda kannan, see ei meeldi juhtkonnale,“ rääkis 2018. aastal ettevõttest ise lahkunud Jim Owen.

Ettevõttest 2016. aastal lahkunud Mark Vasquez on meenutanud, et kui ta teiste töötajatega ametiühingu loomisest rääkis, siis selle jutu peale kortsutati kulmu. Kui ülemused nägid teda teistega neil teemadel vestlemas, astuti ligi ja aeti vestlus laiali.

Üks praegune töötaja, kes on töölt saadud vigastuse tõttu kodus, ütleb, et teda ei lubata tagasi tööle, sest ta oli seotud ametiühingu liikumisega. „Kohe, kui saan tööle tagasi, võitlen ametiühingu eest tugevamini kui kunagi varem,“ lubas ta.

