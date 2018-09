Kas Luminori ostja aktsia jätkab tõusu?

Ainult tellijale

Luminori miljardi suuruse rahasüsti teinud investeerimis- ja finantsnõustamisfirma Blackstone'i aktsia on viimastel kuudel võtnud suuna üles. Millised on firma suhtarvud ja kas analüütikute arvates võiks tõus jätkuda? Kas Eesti investor võiks sinna investeerida?

Blackstone’i aktsiat katab 14 analüütikut – 6 neist on andnud aktsiale „tugeva“ ostusoovituse (strong buy) ning mitte ükski analüütik ei soovita aktsiat müüa. Seitse analüütikut soovitab aktsiat osta (buy) ning üks hoida (hold).

Blackstone Groupil on neli peamist tegevusvaldkonda – erakapital, kinnisvara, riskifondid ja krediidi andmine ettevõtetele. Millised on investeerimisfirma aktsia suhtarvud?

Ettevõtte aktsia on tänavu tõusnud 11,8 protsenti, 35,80 dollarini. Analüütikute keskmine hinnasiht on 41,18 dollarit, mis tähendab, et praeguselt tasemelt on tõusupotentsiaal nende hinnangul 15 protsenti, selgub Reutersi andmetest.

Blackstone’i ettevaatav hinna ja kasumi suhe on 11,14 ning see on sama sektori ettevõtete keskmisega (10,78) võrreldes veidi kõrgem. Dividenditootlus on aga küllaltki korralik – kokku 6,95 protsenti. Sektoris on keskmine dividenditootlus 2,54 protsenti.

Blackstone’i EV/EBITDA (ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi suhe) on 14,40. Sektori keskmine on 8,35. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe (P/B) on 4,59 ning sama sektori firmade keskmine on 1,55.

Ettevõte on pärast kriisi turgu edestanud

„Ettevõtte IPO oli paljude hinnangul ostjate jaoks liiga kõrgelt hinnastatud,“ kommenteeris LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel. „Alates 2007. aasta 6. juuni IPOst on investorid saanud tänaseni aasta baasil üsna turu keskmise lähedast tootlust – 7,83 protsenti aastas. S&P 500 on samal perioodil pakkunud 8,12 protsendi suurust tootlust.“

„Alates 2009. aasta algusest on turgu üsna korralikult edestatud – aasta baasil ulatub tootlus 26,62 protsendini, S&P 500 oma oli samal ajal 15,1 protsenti,“ kommenteeris Pikkel.

Pikkel lisas, et ettevõttel on praegu palju kuiva püssirohtu ehk vaba raha, mida investeerida. Kokku haldab ettevõte 439,38 miljardit dollarit ning rahas on praegu 88,3 miljardit. Economist kirjutas suvel, et kõikide sarnaste fondide peale kokku oli sellist vara umbes 950 miljardit dollarit.

„See näitab, et täna on küsimus pigem heade investeerimisobjektide leidmises kui vaba raha olemasolus,“ rääkis ta.

Luminor teatas täna strateegilisest partnerlusest konsortsiumiga, mida juhib investeerimisfond Blackstone Group L.P. Tehingu tulemusel omandavad Blackstone’i erakapitali investeerimisfondid Luminoris 60 protsendi suuruse osaluse.