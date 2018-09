Hiina aktsiaturud langesid 4 aasta põhja

Hiina aktsiaturud jõudsid küllaltki soovimatu verstapostini – Shanghai Composite indeks lõpetas kauplemispäeva madalaimal tasemel alates 2014. aastast, vahendab Bloomberg.

Shanghai indeks langes eile 1,1 protsenti, 2651 punktini, mis on veidi madalam kui 2016. aasta jaanuaris saavutatud põhi. Tõsi, täna on turud veidi taastunud ning indeks kaupleb 2700 punkti juures.

Viimasel ajal toimunud langus on olnud stabiilne ning tundub, et investorite suhtumine Hiina aktsiatesse pole viimastel aastatel paranenud. Shanghai indeks kukub juba neljandat kvartalit järjest, mis on pikim jada alates 2008. aastast.

Kaubanduspinged USAga võimendavad investorite muret. USA president Donald Trump tahab Hiinale kehtestada täiendavaid sanktsioone. Samas kutsuvad ameeriklased hiinlasi jätkuvalt läbirääkimistelaua taha. Wall Street Journal kirjutas, et Hiina valitsus ei soovi läbirääkimistele tulla.

„Raske on osta Hiina aktsiaid, isegi kui need langevad. Käimas on kaubandussõda ning ettevõtete fundamentaalnäitajad on kehvad,“ ütles investeerimisfirma Asset Management One’i rahahaldur Toshihiko Takamoto. „Isegi kui hinnatasemed muutuvad madalamaks, siis on selleks hea põhjus. Raske on leida faktoreid, mis paneks aktsiad uuesti tõusma.“