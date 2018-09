Krüpto-riskifondid trotsivad turulangust ja laienevad

Turg langeb, aga krüptorahadesse investeerivad riskifondid ei ole veel püssi põõsasse visanud ning mõni neist isegi laieneb, vahendab Bloomberg.

Endise Goldman Sachsi fondijuhi Matthew Goetzi loodud BlockTower Capital palkas tänavu töötajaid juurde ning avas teise kontori, vaatamata sellele, et digirahade hinnad on sellel aastal järsult langenud, teatas asjaga kursis olev inimene. Riskifond, mille peakorter asub Connecticutis, pakub tööd 13 inimesele. Veel aasta alguses oli seal tööl kaheksa inimest.

Firma laianemine näitab, et krüptoturu krahh ei ole 2017. aastal tekkinud riskifonde veel uppi ajanud. Tänavu on fondid kaotanud 52 protsenti. Bitcoin on samal ajal odavnenud 54 protsenti, selgub Eurekahedge Crypto-Currency riskifondide indeksi andmetest.

Tänavu on loodud 96 uut riskifondi, mis tegelevad krüptorahadega. Mullu loodi aasta peale kokku 156 krüptorahade riskifondi.

BlockTower Capitali pressiesindaja Eric Friedman kinnitas, et ettevõte on laienemas.