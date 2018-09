Amazon suurendas reklaamimüüki Google’i ja Facebooki arvel

Ainult tellijale

Äripäev 19. september 2018, 15:36

Veebihiid Amazoni reklaamiäri kasvab arvatust kiiremini.

Maailma suurim veebipood teenib sel aastal reklaamimüügilt USAs 4,61 miljardit dollarit, mis on ligikaudu 4,2 protsenti kogu digitaalse reklaami turust, prognoosib Emarketer kolmapäevases raportis. Varem prognoosis ettevõte Amazoni reklaamikäibeks 2,89 miljardit dollarit. Muutus tuleb nii raamatupidamisest kui ka suurenenud nõudlusest.

Kasvule vaatamata on Amazon Google’i ja Facebooki järel veel väike tegija. Viimastele kuulub kahepeale 58 protsenti 111 miljardi dollari suurusest reklaamiturust, kirjutab EMarketer.

Amazon on reklaamimüüjatele atraktiivne platvorm, sest sageli algavad tooteotsingud just nende veebilehelt. Ning rohkem kui pooled Amazoni veebilehel müüdavatest toodetest on pärit kolmandatelt osalistelt, kes maksavad iga müügi eest vahendustasu. Ning konkurents miljonite müüjate seas viib nad reklaami osta.