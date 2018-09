EfTEN alustas Hortese aianduskeskuse ehitamist

Ainult tellijale

Äripäev 21. september 2018, 09:55

EfTEN Real Estate Fund III alustas Tallinnas Tähesaju kaubanduspargis Hortese aianduskeskuse ehitamisega, teatab ettevõte börsiteates.

EfTEN Real Estate Fund III tütarettevõte EfTEN Tähesaju tee OÜ allkirjastas Mitt & Perlebach OÜga ehituse peatöövõtulepingu Tähesaju kaubanduspargis asuvale kinnistule aianduskeskuse rajamiseks ning alustas ehitustöödega.

Aianduskeskuse üürnik on AS Hortes, kelle kasutusse jääb kogu rajatav hoone ja kelle eesmärk on avada keskus 1. mail 2019. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 5,54 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ettevõtte sõnul on üürilepingujärgne investeeringu puhastootlus ilma võimenduseta pärast keskuse valmimist 8,5% aastas.

Aianduskeskuse planeeritud valmimine on aprilli lõpp 2019.