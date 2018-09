Porsche loobub diiselmootoritest

Ainult tellijale

Porschest saab esimene Saksa autotootja, kes diiselmootoritest täielikult loobub, kirjutab Wall Street Journal.

„Sportautode tootjana on diisel traditsiooniliselt täitnud vähemolulist rolli, me oleme jõudnud arusaamale, et jätkame ilma diiselmootoriteta,“ ütles Porsche pühapäevases teates.

Porsche otsus viitab kasvavale trendile kõrgema klassi autode seas, mis keskenduvad järgneva kümnendi jooksul rohkem hübriid- ning elektrimootoriga autodele. Sisepõlemismootorite kahjuks räägivad aina karmimad keskonnanõuded ja standardid.

Otsus tõukub ka üldisest vastuseisust, mis diiselmootoritele hiljutiste heitmeskandaalidega osaks on saanud. Mitmed euroopa suurlinnad on juba keelanud vanemate diiselmootoritega liiklemise ning trend keelamise osas on kasvav. „Diislikriis on meile palju pahandust tekitanud,“ ütles Porsche AG juht Oliver Blume.