USA raadiofirma ostab muusika voogedastusfirma Pandora Media

USA satelliitraadiofirma Sirius XM teatas täna ,et ostab muusika voogedastusfirma Pandora Media. Tehingu hinnaks on 3,5 miljardit dollarit ning selle eest maksab Sirius täielikult oma aktsiatega, vahendab Reuters.

Tehingu eesmärgiks on Siriuse jaoks võistelda teiste muusikaedastusfirmadega nagu Spotify ja Apple Music.

Sirius XM, mida kontrollib meediaettevõtja John Malone’i Liberty Media, on tuntud selle poolest, et pakub autosõitjatele üle 175 raadiokanali. Kuid viimasel ajal on ta Pandorast, Spotify’st ning Apple Musicist maha jäänud, eriti mis puudutab telefoni kaudu edastatavat voogedastuse sisu.

Tänane tehing annab ühinenud firmade väärtuseks 34 miljardit dollarit, mis ületab Spotify 31,2 miljardit dollarit.

Samal ajal arvatakse, et kaks firmat saavad üksteist täiendada. „Sirius ei saa pakkuda lühiajaliselt tellimusel põhinevat raadiot ning ei saa pakkuda kohandumist tarbija valikule, kuid Pandora pakub mõlemat,“ ütles Reutersile Wedbush Securities’ i analüütik Michael Pachter. „Sirius saab ühendada Pandora raadioäri oma satelliitraadiote ärisse ning saab lisaks hakata pakkuma lühiajalisel tellimusel põhinevat raadiot oma suurele satelliitraadio tellijate võrgustikule,“ lisas Pachter.

Pandora aktsionärid saavad iga aktsia eest 1,44 uut Sirius XM aktsiat. Vastavalt eelmise reede sulgemishinnale on Pandora aktsia väljaostuhinnaks 10,05 dollarit.

Siriuse aktsia on täna langenud 7,7% 6,44 dollarini, kuna investorid arvavad, et Sirius maksis Pandora Media eest liiga palju. Pandora Media aktsia on tõusnud 2,3%, kaubeldes 9,30 dollaril, mis on esialgsest pakkumishinnast madalam, sest Siriuse aktsia on täna sedavõrra langenud.