Föderaalreservi nõukogu liige: peame tegelema liiga madala inflatsiooni riskiga

USA Föderaalreservi juht Jerome Powell pidamas kõnet New Yorgi majandusklubis 28. novembril 2018. aastal. Foto: JUSTIN LANE

New Yorgi Föderaalreservi juht ütles reedel, et praegu peab Föderaalreserv tegelema pidevalt liiga madalal oleva inflatsiooni riskiga, mitte kõrge inflatsiooniga, vahendab Marketwatch.

New Yorgi Föderaalreservi president John Williams ütles, et Föderaalreservi praegune raamistik, mis on seadnud eesmärgiks hoida inflatsioon veidi alla 2% taset, on praeguse hetke globaalses majanduskeskkonnas väga suure surve all. Seetõttu on Föderaalreserv otsustanud üle vaadata, kuidas see viib läbi intressimäärade poliitikat.

Novembri alguses teatas Föderaalreserv, et korraldab oma rahanduspoliitika tööriistade ning oma otsuste teavitamise viisi ülevaatuse. Ühe osana sellest ülevaatusest, toetab Föderaalreserv juunis Chicagos toimuvat konverentsi, kuhu kaasatakse ka väliseksperte.

Ühe variandina kaalutakse muuta poliitikat nii, et hakatakse eesmärgiks seadma keskmist inflatsiooni, nii et tugevama majanduskasvu aegadel tegeleks Föderaalreserv keskmisest ülespoole kippuva inflatsiooni alla toomisega.