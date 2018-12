Qualcomm võitis Hiina ringkonnakohtus Apple’it

Qualcommi juht Steve Mollenkopf räägib Hiinas Wuzhenis toimuval konverentsil 7. novembril 2018. aastal. Foto: Scanpix/REUTERS/Jason Lee

Mikroprotsessorite valmistaja Qualcomm teatas, et võitis Hiina teise astme ringkonnakohtus Apple’it, mille järgi Apple’il keelatakse Hiinas müüa mitmeid vanemaid Apple’i mudeleid seoses kahe tarkvaraga seotud patendikaitse rikkumise juhtumiga. Apple teatas selle peale, et nende telefonid on Hiinas jätkuvalt saadaval, vahendab Reuters.

Esialgne kohtuotsus Hiina Fuzhou Rahvakohtult on seotud iPhone 6 kuni iPhone X mudelitega, mida algselt müüdi Apple’i vanema operatsioonisüsteemiga. Septembris esitletud kolm uuemat iPhone’i mudelit ei ole selle kohtuotsusega seotud. Apple teatas samas, et jätab kõik iPhone’i mudelid Hiinas müügile.

Hiina, Hongkong ja Taiwan kokku on Apple’i jaoks suuruselt kolmas turg, mis andis umbes 20% Apple’i eelmise majandusaasta 265,6 miljardi dollari suurusest müügikäibest.

Hiina kohtuasi on üks osa Apple’i ja Qualcommi globaalsest patendivaidlusest, mis sisaldab endas hagisid, mis on sisse antud kümnetes eri riikides. Qualcomm on palunud ka Ameerika Ühendriikide järelevalveasutusi keelustada mitme iPhone’i mudeli impordi patendivaidluste tõttu, kuid USA ametnikud on sellest siiamaani keeldunud.

Qualcomm, mis on suurim mobiiltelefonide mikroprotsessorite valmistaja, andis Hiinas kohtuhagi sisse 2017. aasta lõpus, väites, et Apple rikkus patente, mis on seotud fotode suuruse muutmise ja rakenduste juhtimisega telefoni ekraanil.

Apple vastas sellele omalt poolt, et „Qualcommi katse keelustada meie tooteid on järjekordne lootusetu samm ettevõtte poolt, mille ebaseaduslikud tegevused on järelevalveasutuste poolt uurimise alla võetud mitmel pool maailmas.“

Börsipäeva alguses langes Apple’i aktsia üle 2%, kuid pärast Apple’i teadet, et iPhone’id jäävad Hiinas siiski müügile, aktsia taastus, nii et pool tundi enne börsi sulgemist on Apple’i aktsia 0,2% plussis 168,78 dollaril. Qualcommi aktsia on täna 2,3% plussis, kaubeldes 57,27 dollaril.