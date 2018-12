EfTEN ostab ABC autoteeninduskeskused

EfTEN teatas täna uue tütarettevõtte asutamisest, mis plaanib osta ABC kontsernilt automüügi- ja teeninduskeskuste ala.

EfTENi juht Viljar Arakas on uue ostuga rahul. Foto: Raul Mee

EfTEN Real Estate Fund III AS asutas uue tütarettevõtte nimega EfTEN Kolmas OÜ, mille juhatuse liikmeteks on nimetatud Viljar Arakas ja Tõnu Uustalu. Nüüd ootab uus firma konkurentsiameti luba, et soetada ABC Vara ASilt neli kinnistut Tallinnas, kus asuvad ABC Motorsi automüügi- ja teeninduskeskused.

Kinnistud kuulusid seni ABC Vara ASile ning tehingu jõustumisel üürib EfTEN Real Estate Fund III kinnistud tagasi ABC Motors ASile. Kinnistutel asuva keskuse kogupind on ca 2400 ruutmeetrit ja omandatavate kinnistute kogupindala 9008 ruutmeetrit.

EfTEN Real Estate Fund III juhatuse liikme Viljar Arakase sõnul asub keskus väga heas kohas ja seda eriti autoteeninduse klientide jaoks, kes ei pea kulutama väärtusliku aega auto toomiseks ja viimiseks. „Lisaks on kompaktses keskuses peaaegu kogu pind kasutatud ning hoones on tugev üürnik, kes on seal tegutsenud juba üle 15 aasta.“

ABC Grupi nõukogu esimees Mart Vips ütles, et nii nagu ka toidukauplustega, ei ole nende eesmärk ABC Grupi ettevõtete kasutuses oleva kinnisvara omamine ning pigem plaanitakse investeerida vahendid oma põhitegevuste arendamisse.

Tehingu väärtus on 3 miljonit eurot pluss käibemaks, teatas EfTEN börsiteate vahendusel. Kontserni juhtkond lisas, et tehingut finantseeritakse kuni 65% ulatuses pangalaenuga. Tehingu rahaline maht on alla 3% fondi praegusest varast ning tehingu puhas sisenemistootlus ilma pangalaenu arvestamata on 8% aastas. Praegu oodatakse luba konkurentsiametilt ning tehing peaks jõustuma uue aasta jaanuaris.