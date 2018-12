Deutsche Banki analüütik näeb Fordi ja General Motorsi aktsias tõusupotentsiaali

Ford Edge ST esitlus Detroidi autonäitusel 14. jaanuaril 2018. aastal. Foto: Scanpix/REUTERS/Rebecca Cook

Fordi ja General Motorsi aktsial on praeguse hinnataseme juures suur tõusuvõime, kirjutas reedel avaldatud analüüsis Deutsche Banki aktsiaanalüütik Emmanuel Rosner, kes alustas nimetatud autofirmade aktsiate katmist ostusoovitusega.

Marketwatchi vahendatud uudises toob Rosner ära, et Fordi ja General Motorsi aktsia hind võiks tõusta, arvestades ettevõttete tugevaid kasuminumbreid, rahavoogu ning „soodsat tootetsüklit“.

„Arvestades, et Fordi aktsia on sellisel hinnatasemel, mida pole nähtud 2012. aastast saadik, arvame, et selle aktsia riski-tulu suhe on nüüd kaldu positiivses suunas, nii et aktsia ülesliikumise võime avaldub võimalikes suurte strukturaalsete kulukärbete teatamises ning Põhja-Ameerika väikeveokite/maasturite tugevates müüginumbrites,“ kirjutas Rosner. Lisaks näeb analüütik ühe positiivse lisavõimalusena Fordi edusamme isejuhtivate autode valdkonnas.

General Motorsi osas näeb Rosner, et firma kulude kärpimised ning tugev „tooterütm“ kaalub üles makromajanduslikust ja tööstusharu olukorrast tulenevad raskused.

Deutsche Bank seadis Fordi aktsia hinnasihiks 12 dollarit ning General Motorsi hinnasihiks 44 dollarit. Aktsiad on käesoleval aastal langenud vastavalt 32% ning 14%.

Täna on Fordi aktsia 0,2% miinuses, kaubeldes 8,51 dollaril ning General Motorsi aktsia on 1,2% miinuses, kaubeldes 34,69 dollari peal.