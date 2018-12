LHV ostab Versobanki laenuportfelli

LHV Pank ja likvideerimisel Versobank sõlmisid eile lepingu, mille kohaselt omandab LHV Pank ligikaudu 18,4 miljoni euro eest Versobanki laenuportfelli, avalikustas LHV börsiteates.

LHV Pank Tallinas. Foto: Andras Kralla

LHV teatel määratakse hinna täpne summa kindlaks 1. jaanuari seisuga. Hind tasutakse ühes osas tehingu lõpuleviimisel.

Laenuportfell omandatakse laenuportfelli ettevõttena, mis koosneb laenu- ja tagatislepingutest ning portfelliga seotud kahest töötajast. Laenuportfellist tulenevad nõuded Eesti ettevõtetest klientide vastu on summas ligikaudu 17 miljonit eurot ja Eesti residentidest eraklientide vastu summas ligikaudu 3 miljonit eurot.

LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu ütles, et nad otsivad aktiivselt võimalusi oma äri kasvatamiseks. Laenuportfelli kasvatamine on nende jaoks esmatähtis, et suurendada intressitulusid ja efektiivsust praeguse kulubaasiga.

"Kuigi Versobanki laenuportfell ei ole suur, on tegemist meie ootustele vastava intressimäära ja hästi tagatud portfelliga. Lisaks annab laenuportfelli omandamine meile reaalse kogemuse oma laenu- ja tagatise infosüsteemide toimimisest ka ülevõetavate lepingute puhul," ütles Kilu.

Sõlmitud lepingu kohaselt viiakse omandamistehing lõpule eelduslikult uue aasta 28. jaanuaril, kusjuures tehingu lõpuleviimise eeltingimus on laenuportfelli auditi rahuldavad tulemused LHV Panga jaoks.

LHV Groupi aktsia hind langes neljapäeval Tallinna börsil 2,89%, lõpetades kauplemispäeva 9,42 eurol. Aasta algusest on LHV aktsia kukkunud üle 6%.

Versobank pandi tänavu märtsis sisuliselt päevapealt kinni, kui Euroopa Keskpank tunnistas Eesti finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobanki krediidiasutuse tegevusloa. Tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.