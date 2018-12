USA valitsuse tegevust ähvardab keskööst osaline seiskumine

Senati demokraatide juht Chuck Schumer (D-NY) ja esindajatekoja demokraatide juht Nancy Pelosi (D-CA) räägivad meediale võimalikust valitsuse töö osalisest peatumisest Washingtonis 20. detsembril 2018. aastal. Foto: JOSHUA ROBERTS

USA president Donald Trump möönis reedel, et on väga suur võimalus, et senat ei kiida heaks tema viie miljardi dollari eraldamise soovi, et rahastada tema piiritara projekti ning alates keskööst on valitsuse seiskumine tõenäoline.

Enne senati vabariiklastega kohtumist oli Trump Twitteris kirjutanud, et „demokraatide käes on nüüd valitsuse töö seiskamise otsus.“

Trump ütles teises säutsus, et kui demokraadid hääletavad piiritarale raha eraldamise vastu, siis tuleb valitsuse töö seiskumine, mis kestab väga pikka aega.

Samal ajal demokraatide juht Chuck Schumer keeldus süüd enda peale võtma, öeldes, et president Trump oli varem öelnud, et valitsuse töö seiskumine on lõpuks tema enda otsus.

Üks vabariiklastest senaatori nõunik ütles Reutersile, et on küll üks võimalus, et demokraadid ja vabariiklased leiavad teatud lahenduse ajutise kulueelarve vastuvõtmise osas, mis annaks piirikaitsele rohkem raha, kui oli varem sel nädalal senatis vastu võetud seaduses, kuid mitte viis miljardit dollarit, mida soovib president Trump ning mille on esindajatekoda piiritara jaoks juba heaks kiitnud.

Valitsuse võimaliku seiskumise uudis on lisanud investorite hirme aktsiaturgude osas, nii et USA aktsiaturg langes reedel lisaks eelneva kahe päeva langusele veel 2,1%.