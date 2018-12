USA aktsiaturu langusega alanud päev lõppes plusspoolel

Kauplejad töötamas New Yorgi aktsiabörsil 27. detsembril 2018. aastal. Foto: Scanpix/REUTERS/Eduardo Munoz

Ameerika Ühendriikide aktsiaturg, mis oli kolmapäeval teinud viimase üheksa aasta suurima ühepäevase tõusu, alustas neljapäeval kauplemist ligi 2% miinuses, kuid suutis kauplemispäeva viimase veerandtunniga plusspoolele tõusta.

Standard & Poor's 500 indeks kerkis 0,86%, 2489 punktini. Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 1,14% ning Nasdaqi indeks tõusis 0,38%. Seejuures oli S&P 500 indeks päeva madalaimas punktis 2,8% miinuses, vahendab Reuters.

„Ma arvan, et lähiaja vaates on müügisurve juba ammendunud. Kui tänasel hommikusel kauplemisel anti eilsest suurest tõusust ainult osa ära, siis tulid ostjad päeva lõpus tagasi,“ ütles New Jerseys asuva Cherry Lane Investmentsi partner Rick Meckler Reutersile. „Üldiselt on tunne selline, et lähiajaks on põhi juba ära tehtud,“ lisas Meckler.

Detsembris ligi 10% langust näidanud aktsiaturud on nüüd tõusnud teist päeva järjest, nii et S&P 500 indeksi kahepäevane 5,9% suurune tõus on parim selline näitaja alates 2015. aasta augustist.

Samal ajal andis nafta hind osa kolmapäevasest suurest tõusust ära, kui Põhja-Ameerika Lääne-Texase (WTI) toornafta segu hind langes neljapäeval 1,75%, 45,41 dollarile barrelist.