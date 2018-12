Aasta viimane nädal lõppes USA börsil tõusuga

Kauplejad New Yorgi börsil 28. detsembril 2018. aastal. Foto: Scanpix/REUTERS/Jeenah Moon

USA aktsiaturg lõpetas reedese kauplemispäeva väikeses miinuses, kuid nädala kokkuvõttes suutis aktsiaturg siiski plussi jääda. Tegemist oli esimese tõusunädalaga alates novembri lõpust.

Nädala kokkuvõttes tõusis S&P 500 aktsiaindeks 2,86%, kuid detsembri lõikes on indeks 9,9% miinuses. Viimasest päeva lõpu tipust 20. septembril on S&P 500 indeks 15,2% allpool. USA aktsiaturu laiapõhjaline indeks on sellega tegemas halvima tulemusega aastat pärast 2008. aasta finantskriisi, vahendab Reuters. Aasta algusest on USA aktsiaturu indeks 2,9% miinuses.

USA dollar on teiste suurte valuutade suhtes detsembris ühe protsendi võrra langenud. Maaklerfirma Raymond James Financiali turustrateeg Chris Bailey ütles Reutersile, et dollari nõrkus on hea uudis väljaspool USA-d olevatele varadele.

„Kui me saame madalama dollari ülekandemehhanismi, siis on väljaspool USA-d olevatele aktsiatele loodud soodne pinnas heaks 2019. aastaks,“ ütles Bailey. „Kui inimesed lõpuks mõistavad, et USA aktsiaturg ei tee 2019. aastal enam veel ühte kahekohalise tootlusega aastat, võid hakata mujale vaatama,“ lisas Bailey.

USA Lääne-Teksase naftasegu hind tuli reedel veidi kõrgemale viimase kahe aasta madalaimast tasemest, kerkides päevaga 1,6% 45,33 dollarile barrelist. Põhjamere Brenti toornaftasegu jäi neljapäevasele tasemele, makstes 52,20 dollarit barrelist.