Arco Vara eraldas kinnisvarabürood grupist

Silt Arco Vara Viljandi kontoril Foto: Raul Mee, fotograaf

Arco Vara teatas kolmapäeval, et firma Eesti tütarühingu Arco Vara Kinnisvarabürood AS ja Bulgaaria filiaali Arco Imoti EOOD eraldamine grupist on lõpule jõudnud.

Eesti kinnisvarabüroo uued omanikud on osaühingud St Elmar Invest OÜ ja River Kinnisvara. St Elmar Invest OÜ kuulub 2018. aasta alguses Arco Vara Kinnisvarabüroo tegevjuhiks saanud Elari Tammele. Arco Vara Bulgaaria tütarettevõte Arco Impoti EOOD ainuomanikuks sai büroo pikaajaline juht Evgani Plamenov Vasilev. Tehingute kogumaksumus oli 300 000 eurot. Mõlema firma tegevus toimub edaspidi litsentsilepingute alusel, mis võimaldavad neil pakkuda kinnisvara vahendamis- ja hindamisteenuseid Arco Vara kaubamärgi all.

Möödunud aastal tõid Eesti tütarühing 8,8% ja Bulgaaria haru 3,7% grupi kogukäibest, kuid kuna mõlema firma tulem on viimastel aastatel olnud nullilähedane, siis ei avalda büroode lahkumine juhtkonna hinnangul kuigi suurt mõju grupi kasumile, varadele ja kohustustele.