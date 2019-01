Suurtehing Euroopa ehitusmaterjalide tootjate seas

Šveitsi keemiaettevõtte Sika AG nõukogu esimees Paul Johann Hälg Sika aktsionäride üldkoosolek Baaris Šveitsis 2017. aasta aprillis. Foto: EPA/GEORGIOS KEFALAS

Täna teatas Šveitsi keemiaettevõte Sika AG, et ostab Prantsuse rivaali Parexi 2,5 miljardi Šveitsi frangi eest, mis märgib käimasolevat konsolideerumislainet Euroopa ehitusmaterjalide turul, vahendab Reuters. Tegemist on viimase kolme ja poole aasta suurima tehinguga antud turul.

Šveitsi keemiaettevõte Sika AG maksab Prantsuse Parexi eest 2,5 miljardit franki ehk 2,22 miljardit eurot.

Analüütikute hinnangul on ehituses kasutatavate kemikaalide globaalse turu suurus ligikaudu 70 miljardit dollarit (61 miljardit eurot). Sellisteks kemikaalideks on muuhulgas tooted, mida kasutatakse Alpidesse rajatud Gotthardi tunnelis kasutatava tsemendi veekindlaks ja tugevamaks tegemiseks.

Sika ostab Parexi erakapitaliettevõttelt CVC Capital Partners ning tegemist on viimase kolme ja poole aasta suurima tehinguga Euroopa ehitusmaterjalide turul. Sika on otsinud suurt ülevõtukandidaati peale seda, kui tal õnnestus tõrjuda Prantsuse Saint-Gobaini ülevõtukatse eelmisel aastal.

Kuigi Sika on sellel turul üks suurimaid ettevõtteid, proovivad teised suurtegijad, nagu Saksamaa Henkel ning Saint-Gobain ise osta mõndasid sadadest väiksematest ehituskemikaalide ettevõtetest. Kümme suurimat firmat moodustavad ligikaudu 40% sellest turust.

“Tegemist on jätkuvalt väga killustatud tegevusharuga, nii et ettevõtted, nagu Sika, proovivad tegutseda konsolideerijatena. Sika ja teiste poolt võib tulla veel tehinguid,” ütles Bernsteini analüütik Phil Roseberg Reutersi vahendusel.

Teisipäeval ütles Sika juht Paul Schuler, et nad plaanivad osta veel neli kuni kuus ettevõtet käesoleval aastal, kuigi Parexiga sarnaseid suurtehinguid rohkem lähiajal ei plaanita. Sika on üles näidanud huvi BASFi ehituskemikaalide äriüksuse vastu, mis on müüki pandud ligikaudu 3 miljardi euro suuruse hinnaga.

CVC Capital ostis Parexi 2014. aastal 880 miljoni euro eest ning Parex on sellest ajast alates ostnud veel 11 firmat. Parex tootis 2018. aastal ligikaudu 195 miljonit franki ärikasumit 1,2-miljardilise müügikäibe juures.

Sika AG aktsia langes tänase uudise peale 4% 120,4 frangini. Sika turuväärtus on 17,8 miljardit Šveitsi franki.