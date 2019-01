Hiina šokeerivad numbrid viisid turud langusesse

Aasia aktsiaturud ja USA indeksifutuurid libisesid langusesse esmaspäeval pärast šokeerivaid uudiseid Hiina kaubavahetuse kohta, mille kohaselt on import eelmise aasta sama ajaga kukkunud 7,6%, kuigi analüütikud ennustasid 5% tõusu, eksport on aga kahanenud 4,4% loodetud 3% tõusu asemel.

Hiina ja USA valitsusdelgatsioonide kohtumine. Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

Olukord on suurendanud muret ülemaailmse majanduskasvu ja ettevõtete kasumi järsu aeglustumise pärast. Pettumust valmistanud andmed näitavad, et Hiina kaupadele kehtestatud tariifid on hakanud Hiina jahtuvas majanduses tõsist rolli mängima. Hiina kahanenud nõudlust on juba tunda kogu maailmas, see aeglustab kaupade müüki iPhone'idest kuni autodeni, mis toob kaasa kasumihoiatusi Apple'i- ja Jaguar Land Roveri sarnastelt ettevõtetelt.