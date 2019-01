Kuidas ma oma raha neljakordistasin. Ja siis kõik kaotasin

Räägin teile ausalt, kuidas ma Balti börsil tegin üheaainsa aktsiaga läbi pöörase tõusu ja hävitava languse.

Märten Kress Foto: Raul Mee Jaga lugu:

Sageli arvatakse, et investeerimine on keeruline. Eks selles on ka terake tõtt. Samas ma pigem väidaks, et keeruline on investeerimisega alustamine. Kui pall on juba veerema lükatud, siis lähevad asjad tavaliselt päris libedalt. Eriti nende investorite puhul, kel on tarmukust kohe algusest peale kindel plaan paika panna ja siis südikust sellest kinni hoida. Kuust kuusse, aastast aastasse.