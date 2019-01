Admiral Markets võttis krediidiasutuseks saamise taotluse tagasi

Finantsteenuste ettevõte Admiral Markets AS teatas täna börsile, et võttis tagasi krediidiasutuse tegevusloa taotluse seoses muutunud väliskeskkonnaga, kuid peab võimalikuks uue taotluse esitamist edaspidi.

Admiral Marketsi juhid Tallinna börsil aasta tagasi, kui algas kauplemine nende võlakirjadega. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Admiral Markets teatas, et taotluse tagasivõtmine ei mõjuta nende praegust tegevust.

Admiral Markets teatas mullu 29. augustil börsiteates, et taotleb krediidiasutuse tegevusluba.

Tänases börsiteates kirjutas ettevõte, et seoses muutunud väliskeskkonnaga, sellest tuleneva mõjuga krediidiasutuste tegevuskeskkonnale ning vajadusega kohandada krediidiasutuse tegevusloa taotlemisega seotud äriplaani, otsustas Admiral Markets 9. jaanuril tegevusloa taotlusest loobuda ja esitas finantsinspektsioonile vastavasisulise avalduse, mille inspektsioon rahuldas eile.

Admiral Markets leiab, et krediidiasutuste tegevusloa alusel osutatavate teenuste efektiivsuse huvides on otstarbekas ajakohastada ja täiendada tegevusloa taotlemisega seotud äriplaani. Admiral Markets peab võimalikuks, et esitab uue taotluse krediidiasutuse tegevusloa saamiseks pärast vajalike muudatuste tegemist.

Admiral Markets ASi võlakirjad on noteeritud Nasdaq Balti börside võlakirjanimekirjas. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 28. detsember 2027.