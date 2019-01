Kuhu paneb tänavu raha kaupleja? Kuhu pikaajaline investor?

Turud on volatiilsed, kuid mida teevad Eesti investorid? Osa kaalub relvade mahapanekut, teised jällegi leiavad, et nüüd on õige aeg aktsiaid juurde soetada, et tõusust mitte ilma jääda.

Investor ja aktiivne kaupleja Ivar Mägi suutis vaatamata raskele aastale jääda plussi. Foto: Tanel Meos Jaga lugu:

Investor Toomase konverentsil avasid oma portfellirauad neli investorit-kauplejat, kes rääkisid nii sellest, mis neil on portfellis, kui ka uue aasta investeerimisplaanist. Poole miljoni euro suuruse portfelliga investor Kristjan Liivamägi on suurema osa rahast paigutanud ühisrahastusse ja kinnisvarasse. Tema jäi 2018. aastaga rahule: "Pannes konteksti teiste turgudega, läks mul väga hästi – portfelli tootlus oli 16%," rääkis Liivamägi. Tema strateegia pole igaühele. "Aga kui see oleks lihtne, siis kõik teeksid seda. Kui tahta midagi lihtsat, võib investeerida indeksfondidesse," lisas ta.