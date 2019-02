Värske toidu kampaania aitas Chipotle Mexican Grilli heade tulemusteni

Chipotle Mexican Grilli logo Pittsburghis USA-s. Foto: Scanpix/AP Photo/Gene J. Puskar Jaga pilti:

USA restoranikett Chipotle Mexican Grill ületas kvartalikasumiga analüütikute prognoose, kui tugev turundustegevus aitasid meelitada rohkem inimesi nende restoranidesse ning suurendada veebis tehtavaid tellimusi, vahendab Reuters.

Chipotle Mexican Grill on püüdnud juba üle kolme aasta kliente tagasi võita pärast seda, kui nende restoranides müüdud toit põhjustas mitmes paigas klientidel toidumürgitust. Chipotle on klientide usaldust tagasi võitnud tänu värske toidu menüüle ning sihitud turunduskampaaniatele.

Chipotle’i viimane kampaania, nimega “For Real” (eesti k. päriselt) jooksis nii sotsiaalmeedia platvormidel kui ka restoranides, näidates nende tacode ja burritode koostisosade värskust.

“Ma usun, et nende maine taastamine on peaaegu lõpule viidud,” ütles Kavar Capital Partnersi juht Doug Ciocca, kelle firma küll ei oma Chipotle’it, kuid neil on positsioone mitmes teises restoraniketis.

Chipotle’i detsembris lõppenud kvartalis kasvas interneti kaudu tehtud müük 66%, kui see veel kolmandas kvartalis näitas 48% suurust kasvu. Võrreldav müük ehk müük restoranides, mis on olnud lahti vähemalt 13 kuud, kasvas neljandas kvartalis 6,1%, samal ajal kui analüütikud ootasid 4,5%-list võrreldavat müügi kasvu.

Firma müügikäive kasvas aastaga 10,4% 1,23 miljardi dollarini ning kohandatud aktsiapõhine kasum tuli 1,72 dollarit, mis on oluliselt kõrgem, kui analüütikute oodatud 1,37 dollarit.

Chipotle ootab , et 2019. aastal kasvab selle võrreldavate restoranide käive keskmise ühekohalise protsendipunkti võrra.

Need näitajad ja prognoosid on aidanud Chipotle’i aktsial täna 14,5% tõusta, nii et aktsia maksab 602 dollarit.