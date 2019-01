Millised olid mullu S&P 500 parimad börsifirmad?

AMD aktsia näitas mullu S&P 500 firmade seas kõige paremat tootlust. Foto: Shutterstock

Aktsiaturgude jaoks oli lõppenud aasta küllaltki vilets, aga oli ka börsifirmasid, millel läks erakordselt hästi, vahendab CNN Money.

Standard & Poor’s 500 indeks koosneb kokku 505 aktsiast, millest 160 suutsid 2018. aastal kallineda. Seda on vähem kui kolmanik – muidugi pole see üllatus, sest S&P 500 indeks langes aastaga 7 protsenti, mis on halvim aasta alates 2008. aastast.