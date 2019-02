Krüptorahadel on täna hästi läinud. Foto: Reuters Jaga pilti:

Bitcoini ja teiste krüptorahade hind tõuseb

Bitcoini hind on täna tublisti tõusnud ning selle nädala lõpetab krüptovaluuta tõenäoliselt plussis, vahendab MarketWatch.

Täna on bitcoini hind tõusnud 7,9 protsenti, 3664 dollarini, selgub Krakeni vahetusbörsi andmetest. Kui 3415 dollari tase püsib, siis väldib bitcoin kolmandat järjestikust langusnädalat.

“Viimastel nädalatel pole bitcoini hind väga palju muutunud. Me oleme kinni kauplemisvahemikus, mille piirid on 3183 ja 4234 dollarit. Kui me sellest vahemikust läbi ei murra, siis midagi uut ei juhtu,” ütles Think Markets UK turgude peaanalüütik Naeem Aslam.

Aslam ütles, et sellest vahemikust väljamurdmine muudaks turgude meeleolusid ning psühholoogiat. Suurem risk on tema sõnul languseks. “3000 dollari toetus on väga tähtis ja keegi ei taha, et hind selle taseme läbiks. See tekitaks krüptoturul veresauna.”

Teistel krüptovaluutadel läks täna veelgi paremini kui bitcoinil. Litecoin kallines ligi 31 protsenti, 43 dollarini. Ühtlasi jõudis Litecoin turuväärtuselt neljandaks krüptovaluutaks.

Ethereum kallines 15 protsenti ja Bitcoin Cash lisas 12 protsenti. XRP tõusis 8,2 protsenti.

Ka futuurid on täna tõusnud. Chicagi börsi globaalsete turgude futuur kallines 7,9 protsenti ning CME Groupi veebruari futuur lisas 8,2 protsenti.