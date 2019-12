Walmarti kohmakus ei sobinud idufirmale

Kiiresti arenev kullerfirma Deliv, kes oli üks Walmarti partnereid internetis tellitud toidukaupade kojuveol, lõpetas jaanuari lõpus koostöö kaubandusketiga, vahendas Reuters.

Erinev arusaam kiirusest ja klienditeenindusest pani idufirma lõpetama koostöö vanaviisi toimetava suurettevõttega. Foto: Deliv.co

Aastal 2012 loodud ja 1400 USA linnas tegutsev kullerfirma Deliv pakub planeeritud ühekordsete vedude tarnemudelit, mis suudab hästi toimida tellimuste kiire komplekteerimise olukorras. Walmartis pidid aga Delivi autojuhid kauplustes sageli ootama 40 minutit või rohkem. Selle põhjuseks on Walmarti müügipoliitika, mis loeb kaupluses olevate klientide teenindamise prioriteediks ja veebist tellijaid teenindatakse teisena.

Deliv kasutab kohalike vabakutseliste autojuhtide võrgustikke, et pakkuda kullerteenust jaemüüjatele, kelle seas on näiteks Home Depot Inc ja Kohl's Corp. Oktoobris sai ettevõte investoritelt, sealhulgas Alphabetilt Ija United Parcel Service'ilt, uue rahastamisvooru kaudu 40 miljonit dollarit. Detsembris sõlmis ta lepingu 20 uue USA jaemüüjaga, sealhulgas Nike ja Nordstrom.

Walmarti pressiesindaja Molly Blakeman ütles Reutersile, et jaemüüja ja Deliv otsustasid partnerluse lõpetada. „Jõudsime Deliviga järeldusele, et kuigi nende platvorm on hea, ei olnud see praegu meile kõige sobivam." Start-up keeldus kommenteerimast.

Walmart töötab nüüd peamiselt restoranide kohaletoimetamisfirmadega, millele antakse tellimus siis, kui kaup on juba komplekteeritud. Komplekteerimise aeglus ja sellest tulenev online-klientide ooteaja pikenemine võib tugevalt kahjustada ettevõtte konkurentsivõimet ajal, mil veebitellimuste kaudu ostmine on järjest kasvav trend ja suurim konkurent Amazon kandadele astumas.