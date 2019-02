Levi Straussi peatne IPO räsis konkurentide aktsiaid

Levi Straussi ikoonilised sinised teksapüksid Foto: Reuters/Scanpix Jaga pilti:

Kolmapäeval teatas USA rõivafirma Levi Strauss, et esitas taotluse aktsiate esmapakkumise läbiviimiseks New Yorgi börsil.

Levi'si kaubamärgi all müüdavate teksarõivaste poolest tuntud kontsern Levi Strauss plaanib CNBC allikate sõnul koguda investoritelt 600-800 miljonit dollarit. Kolmapäeval avalikustatud taotluse kohaselt plaanib ettevõte kasutada raha muuhulgas firmade omandamiseks ja muudeks strateegilisteks investeeringuteks, kuigi ühtegi konkreetset tehingut juhtkonna sõnul veel plaanis pole.

Uuringufirma Bloomberg Intelligence'i analüütiku Chen Grazutise hinnangul on tarbijad kaldunud viimastel aastatel pigem sportlikumate rõivaste poole, kuid teksaturg on jätkanud sellegipoolest mõõdukat, alla 10-protsendist kasvu. Levi Strauss näeb potentsiaali pigem väljaspool Ühendriike, eelkõige Hiinas, Indias ja Brasiilias. Dokumendis märkis Levi Strauss näiteks, et hiinlased moodustavad ligi 20% ülemaailmsest rõivaturust, sellal kui Levi käibes mängivad nad vaid 3% suurust rolli.

Levi mullune käive oli 5,6 miljardit dollarit, kusjuures lausa 45% sellest koguti väljaspool Põhja- ja Lõuna-Ameerikat. Firmale kuulub 2900 kauplust, lisaks müüakse Levi Straussi tooteid ligi 50 tuhandes poes ja enam kui 110 riigis üle maailma.

Levi Straussi USA rivaalid reageerisid ettevõtte peatsele rahasüstile üpris negatiivselt: börsipäeva keskpaiga seisuga on American Eagle Outfitters odavnenud 3,3%, Gap 2,2%, Urban Outfitters 2,6%, Abercrombie & Fitch 3,2% ja Nordstrom 3,8%.