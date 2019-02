SAF Tehnika jäi kuue kuu lõikes taas kahjumisse

Läti lipp Foto: EPA Jaga pilti:

Läti elektroonikafirma SAF Tehnika suutis möödunud kvartalil jooksul küll käivet kergitada, ent kogus kuue kuu jooksul sellegipoolest pea pool miljonit eurot kahjumit.

Raadiolainetel põhinevate andmeedastusseadmete valmistaja netokäive 2018/2019 finantsaasta esimeses pooles oli 6,96 miljonit eurot - 7% rohkem kui aasta varem, kuigi teises kvartalis suudeti mullust tulemust 10% ületada. Lõviosa tulust - 4,3 miljonit eurot - pärines auditeerimata aruande kohaselt Põhja- ja Ladina-Ameerikast, kus käive kasvas eriprojektide toel 4%. Euroopas ja SRÜ riikides teeniti 570 tuhat eurot ehk 22% vähem kui üle-eelmisel poolaasta. Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika ärisegmendi tulemus kahanes esimesel poolaastal 8%, 127 tuhande euroni. Ettevõtte kulud jäid püsima senisele tasemele.

SAF Tehnika eelmise kvartali kahjum oli 149 tuhat eurot ning poole aasta lõikes suurenes miinus 490 tuhande euroni. Möödunud finantsaasta kolme esimese kuu kahjum oli märgatavalt priskem - 258 tuhat eurot -, kuid tollal jäi ettevõte kuue kuu seisuga sellegipoolest veel 131 tuhande euro suurusesse kasumisse.

Kehvade tulemuste jätkumise põhjuseid SAF Tehnika finantsaruandes lähemalt ei kommenteerinud, kuid rõhutas, et pühendub ka edaspidi investeeringutele ja tooteportfelli hajutamisele, püüdes müügimahte pikemas vaates stabiliseerida. Firma juhtkonna hinnangul ei ole ülikõrgsageduslike edastusseadmete turul toimunud järske muutusi ja tõenäoliselt ei ole murranguid oodata ka lähitulevikus. Samas tunnistati, et konkurents - seda eriti tavaseadmete vallas - on kasvanud.

1999. aastal asutatud SAF Tehnika Riia börsil kaubeldav aktsia kerkis tulemuste avaldamise eel kolmapäeval tervelt 5,07%.