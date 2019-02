Maailma suurim kullatootja kaalub rivaali ostmist

Barrick Goldi Pueblo Viejo kullakaevandus Dominikaani Vabariigis. Pilt on tehtud 11. detsembril 2013. a. Foto: Scanpix/REUTERS/Ricardo Rojas

Maailma suurim kullatootja Kanada firma Barrick Gold kinnitas reedel varasemaid ajalehes ilmunud spekulatsioone, et on kaalumas ostupakkumise tegemist USA rivaali Newmont Miningu ostuks.

Lühikeses kahelauselises pressiteates teatas Barrick Gold, et kaalub Newmond Miningu ostu aktsiate vahetamise teel, kuid ostupreemiat Barrick pakkuda ei soovi. Samas ütles firma, et lõplikku otsust pole tehtud.

Barricki teade tuli selle peale, kui eile kirjutas Kanada ajaleht Globe and Mail, et Barrick on kaalumas Newmont Miningu ostuks 19 miljardi dollari suuruse vaenuliku ülevõtupakkumise tegemist.

Newmont Miningu aktsia on täna New Yorgi börsil kerkinud 3,6% 36,68 dollarini, firma turuväärtus on 19,5 miljardit dollarit. Barrick Goldi aktsia on täna New Yorgi börsil langenud 0,8% 13,21 dollarit, firma turuväärtus on 23,1 miljardit dollarit.

Reuters märgib ära, et tegemist ei ole esimese korraga, kui kaks firmat plaanivad liitumist. 2014. aastal katkesid mitu kuud kestnud liitumisläbirääkimised osaliselt juhtkondade erimeelsuste tõttu.

Alles jaanuaris alustas Barrick kullafirmade liitumiste laine, kui teatas, et ostab Randgold Resources’i 6,1 miljardi dollari eest ning Newmont järgnes sellele, teatades oma plaanist osta 10 miljardi dollari eest Goldcorp.

Globe and Mail kirjutas, et juhul, kui Barricku liitumiskava Newmontiga läheb korda, siis Newmonti ja Goldcorpi liitumist ei toimu ning Barrickpeaks maksma 650 miljonit dollarit tehingu katkemise tasu.