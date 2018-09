Suur liitumine kullakaevandajate sektoris

Maailma suuruselt teine börsil kauplev kullakaevandusfirma kanadalaste Barrick Gold teatas täna, et ostab oma aktsiate eest Ühendkuningriigi firma Randgold Resources, mis on orienteeritud Aafrika kullakaevandustele. Randgold Resourcesi hinnaks on tehingu järgi 6,5 miljardit dollarit, vahendab Reuters.

Ülevõtmine tuleb olukorras, kus kullakaevandusfirmadel on investorite poolt suur surve, et kapitali tootlikkust parandada. Uus Barrick Goldi firma omab maailma kümnest kõige madalamate kuludega kullakaevandusmaardlast viite. Pärast tehingut on Barricki turuväärtus 19,4 miljardit dollarit, mis teeb sellest maailma suurima börsil oleva kullafirma, möödudes Newmond Miningist.

Selline tehing on kullakaevandussektoris viimaste aastate suurim ning tähelepanuväärne selle poolest, et viimastel aastatel on kullafirmad olnud investorite poolt tugeva surve all nõrga kapitalijuhtimise pärast, mis on sundinud kaevandusfirmasid keskenduma kuludele, mis omakorda on vähendanud soovi ülevõtmisi teha.

Randgoldi aktsia tõusis täna 6%, olles sellega täna suurim tõusja Londoni kaevandussektori indeksis. Randgoldi väärtuseks tuli tänase hinna pealt 4,93 miljardit naela (6,5 miljardit dollarit). Barrick Goldi aktsia, mis kaupleb nii Toronto kui ka New Yorgi börsil, on täna tõusnud 6,7% 11,17 dollarini. Seejuures on viimasel kolmel kuul kullakaevandajate aktsiad olnud langustrendis, nii et Barricki aktsia on viimase kolme kuu arvestuses isegi pärast tänast tõusu 15,8% miinuses.

Tehing toob Reutersi hinnangul kokku kaks erinevat juhtimisstiili ja taustsüsteemi. Barrick Gold on juba suur firma, kuid Randgoldil on olnud väikesele firmale omast paindlikkust ning paremat reageerimiskiirust. Randgoldi pikaajalisest juhist Mark Bristowist saab uue firma tegevjuht ja president ning Barrick Goldi senisest esimehest John Thorntonist saab tegevesimees.

Mark Bristow on 59-aastane geoloog, kes on Randgoldi eesotsas olnud juba selle loomisest saati 1995. aastal ning on tuntud oma otseütlemise ning käed-külge teguviisi poolest. Samal ajal John Thornton on endine Goldman Sachsi pangatöötaja.

Kuna tehingu hind, 48,5 naela Randgoldi aktsia kohta, vastas Randgoldi eelmise reede sulgemishinnale, siis britid ei ole tehingu hinna osas eriti õnnelikud. „Ühendkuningriigi aktsionäridele on tehingu tulemusel väidetavalt jagatud kehvad kaardid,“ ütles AJ Belli investeeringute juht Russ Mould Reutersile. „Bristow peab nüüd tõestama, et suurem on parem ning Randgoldi firmakultuur on see, mis saab ehk valdavaks.“

Tehingu tulemusena saab iga Randgoldi aktsionär 6,128 Barricki aktsiat. Reutersi allikate kohaselt hakkasid läbirääkimised tehingu osas juba kolm aastat tagasi ning nüüd on oodata, et pärast konkurentsiametite ning aktsionäride heakskiitu võiks tehing teoks saada 2019. aasta esimeses kvartalis.