UBS: soovitame Swedbanki osta, kuna juhtum on Danskest erinev

Swedbank sattus eelmisel nädalal rahapesukahtlustuse alla. Foto: EPA-EFE/Valda Kalnina Jaga pilti:

Šveitsi suurpanga UBSi aktsiate analüüsimeeskond soovitab Swedbanki aktsiat osta, sest rahapesukahtlustuse osas on Danske ja Swedbank nende hinnangul väga erinevad.

UBSi arvates on Swedbanki ja Danske juhtumi vahel neli olulist erinevust. Esiteks riskijuhtimine - Danske Bank on varem teavitanud, et rahapesujuhtumi peamiseks põhjuseks oli grupiülese riskijälgimise puudulik integratsioon. UBSi arvates ei ole Swedbankis see probleemiks.