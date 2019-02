Ekspress Grupp jäi neljandas kvartalis kahjumisse

Ekspress Grupp kasvatas neljandas kvartalis küll müügitulu, kuid veerand miljoni euro suurune kahjum süvendas aasta nõrka tulemust.

Ekspress Grupi suuromanik ja nõukogu liige Hans H. Luik Foto: Liis Treimann

Ettevõtte müügitulu kasvas möödunud aasta viimases kvartalis ligi 16% 17,4 miljonile eurole. Kui ülemöödunud aastal oli kvartali kasum 0,7 miljonit eurot, siis tänavu vaatab realt vastu 0,24 miljoni euro suurune kahjum. Aktsiakahjum oli 0,01 eurot.

Survet avaldavad Facebook ja hinnakasv

Kontserni finantsjuht Signe Kukin kommenteeris börsiteates, et ühelt poolt andis kasumlikkusele positiivset mõju digitaalsete tulude kiire kasv just Eestis ja Leedus. Seevastu trükiteenuste ja paberväljaannete segmendis toimuv suur sisendhindade kasv ning karm konkurents nullisid sealsed positiivsed efektid. Trükikoda on langevate tiraažide tõttu hinnasurve all. Lisaks pidi Ekspress Grupp viimases kvartalis maha kandma 2017. aastal Ajakirjade Kirjastuselt ülevõetud raamatulao osa bilansislisest väärtusest, mis lõi kontserni tulemusi 0,9 miljoni euroga.

Signe Kukin tõi välja, et Ekspress Grupile avaldab lisasurvet suurte USA hiidude Google´i ja Facebooki tegevus kohalikul reklaamiturul. „Kontsern on olukorras, kus sotsiaalmeediast alguse saavate probleemide tasandamine jääb kohaliku meedia õlule, samas kui reklaamitulu on maksuvabalt liikumas just välismaiste suurettevõtete kätesse,“ nentis Kukin.

„Digimeedia kasvab ja vaatamata tõsisele konkurentsile ei ole me turuosa kaotanud ja tulud kasvavad. IV kvartali lõpuks ulatused kontserni digitaalsed tulud 38%-ni kogutuludest.

Trükiteenuste segmendis kasvas Printalli neljanda kvartali müügitulu 9% 7,1 miljonile eurole.

Aasta lõikes napilt nullis

Aasta lõikes kasvas müügitulu 12% 54,1 miljonile eurole, kuid kontsern suutis napilt nulli jääda: aasta kasumiks kujunes 25 000 eurot. Eelmisel aastal oli see number 3,2 miljonit. Kasum aktsia kohta oli 0 eurot. Kohustuste hulk kasvas aastaga ligi 3 miljoni euro võrra.

Ekspress Grupp täheldas möödunud aasta kokkuvõttes meediasegmendi kasvu ca 10% 46,7 miljonile eurole, mis saavutati eelkõige tänu reklaamimüügilahenduste pakkuja Adneti omandamisele 2017. aasta novembris, mis on aidanud kasvatada koos Delfiga kontserni online-tulusid.

Kontserni digitaalsed tulud 2018. aasta 12 kuu jooksul suurenesid 23% võrreldes sama perioodiga möödunud aastal, ütles Kukin, lisades, et meediasegmendi tänavune madalam kasumlikkus on seotud trükimeedia vähenemise ja kõrgemate kuludega.

Trükiteenuste segmendi müügitulu kasvas aasta lõikes 6% 25,2 miljonile eurole. Samal ajal kahanes segmendist saadud kasum.

Surve all ka aktsia

Alates möödunud aastast on suurema surve all ka Ekspress Grupi aktsia, mis on viimase 12 kuuga odavnenud 28% ning kaupleb 0,96 euro tasemel. Kontsern on alates 2013. aastast alates regulaarselt dividende maksnud.