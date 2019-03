Rõivamüüja Gap soovib firma tükeldamisega uut kasvu näidata

Gapi ja Old Navy pood Times Square'il New Yorgis. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP/Scanpix

USA rõivamüüja Gapi aktsia on täna USA börsil tugevalt tõusnud, kui investorid tervitavad uudist, et firma soovib end kaheks lüüa, võimaldades nii firma ühe osa väärtust paremini välja tuua, vahendab Reuters.

Neljapäeval teatas Gap, et eraldab aktsionäridele Old Navy eraldi firma alla, nii et teise ettevõttesse lähevad sellised kaubamärgid, nagu Gap, Athleta, Banana Republi, Intermix ja Hill City.

Old Navy kaubamärk on viimastel aastatel olnud firma jaoks peamine kasumitooja, samal ajal kui Gapi enda ja Banana Republic kaubamärgi tulemused on nõrgaks jäänud.

Gap teatas lisaks, et sulgeb järgmise kahe aasta jooksul sadu nõrku tulemusi näidanud poodi ning suurendab investeeringuid veebiäri valdkonda, et püüda kohanduda tänapäevase jaekaubanduskeskkonnaga.

“Old Navy eraldiseisvaks ettevõtteks eraldamine on see, millest oleme rääkinud juba mitu viimast aastat. See võimaldab turul Old Navyt õigesti hinnata seoses oma kõrgete kasumimarginaalidega ning tugevate rahavoogudega,” ütles Jefferiesi analüütik Randal Konik.

Gapi aktsia on viimase aastaga kaotanud viiendiku oma väärtusest, samal ajal kui S&P 500 rõivamüüjate alamindeks on tõusnud 13%. Täna on Gapi aktsia kerkinud 16% 29,43 dollarini.