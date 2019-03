Euroopa plaanib keelustada Boeingu 737 MAX 8 lennud

SilkAir'i Boeing 737 Max 8 Singapuri lennujaamas. Foto: Scanpix/REUTERS/Edgar Su

Euroopa plaanib ajutiselt keelustada lennud Boeingu 737 MAX 8 lennukitega, teatas asjale lähedal seisev allikas Bloombergile. Pühapäeval Etioopias toimunud lennuõnnetus tõstatas taas selle lennukimudeli turvalisuse küsimuse.

Suurbritannia lennuamet teatas teisipäeval, et keelustas ajutiselt antud lennukimudeli lendamise oma õhuruumis, öeldes, et see meede on tingitud ettevaatusest, enne seda, kui ei ole teada täpseid andmeid Etioopia lennufirma lennuki mustast kastist.

Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) peaks tegema vastava sammu lähiajal, ütles anonüümseks jääda soovinud allikas Bloombergi uudisteagentuurile.

Esmaspäeval peatasid Boeingu antud lennumudeli lennud Hiina, Indoneesia ja Singapur, Austraalia, Malaisia ja Norra. Reuters teatas, et 40% ülemaailmasest 737 MAX 8 lennukipargist on nüüd lennukeelu all.

Esmaspäeva õhtul kinnitas Ameerika Ühendriikide lennundusamet (FAA), et Boeing 737 MAX 8 lennukid on lennukõlblikud. Samal ajal on täna mitmed USA senaatorid, eesotsas demokraadi Elizabeth Warreni ja vabariiklase Mitt Romneyga kutsunud FAAd üles antud lennukite lendamise peatama, enne kui pole piisavalt tõendeid näitamaks, et see lennukimudel on täiesti ohutu.

Boeingu aktsia, mis langes eile 5,3% on täna kukkunud veel 7,2% 371,26 dollarini.