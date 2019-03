USA aktsiabörs kerkis Boeingu probleemist hoolimata

Boeingu uut 737 MAX-9 lennukit pannakse kokku USA-s Rentoni linnas Washingtoni osariigis 13. veebruaril 2017. aastal. Foto: REUTERS/Jason Redmond

USA aktsiaturg tõusis teist päeva järjest, kui tehnoloogiaaktsiate tugevus aitas Boeingu langusest tulenevat survet aktsiaturule pehmendada.

Laiapõhjaline S&P 500 aktsiaindeks kerkis teisipäeval 0,30% 2791,52 punktini ning Nasdaqi indeks tõusis 0,44%. Vaid Dow Jonesi tööstuskeskmise indeks, mille üheks komponendiks on Boeingu aktsia, langes 0,38%.

USA lennukitootja Boeingu aktsia oli teist päeva tugeva müügisurve all, kui täna teatas lisaks mitmele Aasia riigile kõigepealt Suurbritannia ning seejärel Euroopa Liidu lennuohutusamet, et keelustavad ajutiselt Boeingu uue lennukimudeli 737 MAX 8 lennud.

Kui veel esmaspäeval teatas USA lennuohutusamet, et nemad ei näe põhjust 737 MAX 8 lendude peatamiseks, siis teisipäeval ärgitasid mitu mõjukat USA senaatorit, nii vabariiklaste kui ka demokraatide poolelt, lennuohutusametit seda tegema.

Boeingu aktsia langes esmaspäeval 5,3% ning teisipäeval 6,2% 375,41 dollarini. Seejuures oli Boeingu aktsia madalaim tase teisipäeval 368 dollari peal.

Tehnoloogiaaktsiad jätkasid eilset tõusu, nii et Apple’i aktsia kerkis 1,1% 180,91 dollarini, Microsofti aktsia 0,7% 113,62 dollarini ning Goole’i emafirma Alphabeti aktsia 1,3% 1197,25 dollarini. Apple’ilt oodatakse 25. märtsi meediaürituselt, et see teatab televisiooni- ja videoprogrammide voogedastusteenuse avamisest.

Kulla hind kerkis 0,8% üle 1300 dollarini untsist ehk täpsemalt 1301,80 dollarini. Mitme väiksema kullakaevandaja aktsia hind kerkis täna vahemikus 3% - 5%, kui esmaspäeval teatasid Newmont Mining and Barrick Gold, et nad moodustavad Nevada osariigis olevate kaevanduste haldamiseks ühisettevõtte, mis võiks viie aasta jooksul tekitada sünergiast tulenevalt 500 miljonit dollari maksueelset tulu. Newmont Miningi aktsia kerkis täna 3,2%, samal ajal kui Barrick Goldi aktsia tõusis vaid 0,4%. Samal ajal tõusis Alamos Goldi aktsia 5,4% ning Kinross Goldi aktsia 3,6%.