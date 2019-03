Börs: viis päeva kestnud langus sai läbi

New Yorgi börs. Foto: Getty Images/AFP

Aktsiaturgudel lõppes täna viis päeva kestnud langus, sest tehnoloogiasektor kallines. Tõusu hoidis mõneti tagasi Boeingu aktsia odavnemine, mis oli seotud eile Etioopias toimunud lennuõnnetusega, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks kallines 0,8 protsenti, 25 650 punktini. Päeva alguses oli indeks vahepeal ka 200 punktiga miinuses. Standard & Poor’s 500 indeks tõusis 1,5 protsenti, 2783 punktini, infotehnoloogia sektor lisas 2,2 protsenti. Nasdaq tõusis 2 protsenti, 7558 punktini.

Boeingu aktsia jaoks oli täna viimase viie kuu halvim päev, sest ettevõtte 737 Max 8 lennuk kukkus Etioopia pealinna lähedal pühapäeval alla. Vahepeal oli aktsia lausa 13 protsendiga miinuses. Hiina keelas 737 Max 8 lennukitel lendamise ära, sama tegi Ethiopian Airlines.

Täna teatas Nvidia, et ostab ligi 7 miljardi dollari eest tehnoloogiafirma Mellanox Technologies. See aitas tehnoloogiasektori tõusule kaasa. Föderaalreservi juht Jerome Powell rahustas investoreid, kes kardavad, et mees võib ametist peagi ilma jääda. Samuti kinnitas ta, et majanduskasv peaks jätkuma.

Täna ilmusid ka spekulatsioonid, et Saksamaa kaks suurpanka - Deutsche Bank ja Commerzbank - peavad ühinemise üle läbirääkimisi.

ICE dollariindeks langes 0,5 protsenti, kulla hind lõpetas langusega ning nafta kallines veidi enam kui 1 protsendi võrra.