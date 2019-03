Spotify süüdistab Apple'it Euroopa konkurentsireeglite rikkumises

Foto: EPA

Muusikateenus Spotify teatas kolmapäeval, et esitas Euroopa Komisjonile kaebuse põhirivaali Apple'i vastu, mis pärsib oma äpipoe abil väidetavalt konkureerivaid rakendusi.

Rootsi päritolu Spotify leidis Euroopa Komisjonile esitatud kaebuses, et Apple'i rakenduste müügi platvormi App Store'i 30% vahendustasu ja jäigad tingimused pole mitte ainult kulukad ja segavad, vaid ka konkurentsivastased.

"Apple'i käsutuses on platvorm, mis on miljardite inimeste jaoks üle maailma kui värav internetti," kirjutas Spotify tegevjuht Daniel Ek firma kodulehel, leides, et Apple annab oma teenustele igal võimalusel ebaõiglase eelise. Eelkõige heitis Ek Ränioru hiiule ette, et see paisutab oma 30% lõivu tõttu konkureerivate nutirakenduste hinda ning saab seetõttu pakkuda klientidele rivaalidest odavamaid teenuseid - Spotify puhul nt Apple Musicu voogedastusteenust. Tegevjuhi sõnul ei soovi Spotify erikohtlemist, vaid samasuguseid tingimusi nagu paljudel teistel App Store'i olevatel menukatel äppidel nagu Uber ja Deliveroo, mis tasu maksma ei pea.

Euroopa Komisjon on olnud USA tehnoloogiagigantide suhtes üsna karmikäeline - mullu määras konkurentsivolinik Google'ile 4,34 miljardi euro suuruse trahvi, karistades Androidi operatsioonisüsteemi omanikku oma rakendustele turuvaenuliku eelise andmises.

Spotify New Yorgi börsil kaubeldav aktsia alustas kolmapäeval pisilangusega, kuid jäi püsima algse 145 dollari taseme lähedale. Apple'i väärtpaber kerkis esimeste börsitundide jooksul umbes 0,5%.