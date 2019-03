Saksamaa kavandab fondi, mis takistaks ettevõtete ostmist

Saksamaale on juba pikalt pinnuks silmas Hiina ettevõtete laienemispoliitika, mille käigus on üles ostetud Saksa ettevõtteid, mida riik peab strateegiliselt oluliseks. Nüüd kavandatakse fondi, mis peaks seesuguseid ülevõtmisi takistama.

Saksamaa parlamendihoone Berliinis. Foto: eddy galeotti, Panthermedia/Scanpix

Reutersi andmetel plaanib Saksamaa luua aasta lõpuks riigi omandis fondi, mis suudaks kaitsta võtmetähtsusega ettevõtteid hiinlaste ja teiste välisfirmade ülevõtmise eest.

Üks allikas ütles Reutersile, et riik võiks fondi kaudu osta alguses osa ettevõttes ning müüa see siis võimalikult kiiresti erainvestoritele. Teine allikas rääkis jällegi, et mõnel juhul võib fond algusest peale erainvestoritega koostööd teha. „Minevikus oli Saksamaale rahvuslike huvide defineerimine vastumeelne. Nüüd on see muutumas,“ ütles anonüümseks jäänud allikas Reutersile.

Saksamaa on aastakümneid lähenenud turule liberaalselt ehk lasknud turul ise võitjad ja kaotajad välja noppida ning riik tegeles vaid äriraamistiku loomisega.