Gundlach: Föderaalreserv võiks ausalt tunnistada, miks suunda muudeti

DoubleLine Capitali asutaja ja juht Jeffrey Gundlach. Foto: Bloomberg

Kuulus investor ja miljardär Jeffrey Gundlach ütles, et tema jaoks tuli Föderaalreservi eilne leebus üllatusena ning aktsiaturgudel alanud karuturg peaks jätkuma, vahendab CNBC.

“Ma arvan, et see peaks kõigi jaoks üllatus olema,” nentis Gundlach. “Ma arvasin, et 2019. aastaks prognoositakse 2 intressitõusu asemel 0,5 intressitõusu. Kõik ütlesid, et nii kaugele keskpank küll ei lähe. Aga nad läksid isegi kaugemale!”

Nimelt teatas Föderaalreserv kolmapäeval, et intressimäärad jäetakse praegusele tasemele vähemalt selle aasta lõpuni. Lisaks sellele aeglustatakse bilansimahu vähendamist (turult kokku ostetud võlakirjade müüki) ning lõpetatakse tegevus septembris täielikult. Turgudele tuli see küllaltki suure üllatusena. Varasemalt prognoosis keskpank, et intresse tõstetakse tänavu veel 2 korral.

Gundlach on viimastel kuudel rääkinud, et tema arvates on aktsiad juba jõudnud karuturule. Föderaalreservi otsus tema seisukohta ei muutnud. “Jah, me oleme jätkuvalt karuturul,” ütles Gundlach CNCB ajakirjaniku küsimusele vastates. “2007. aastal muutis keskpank järsult suunda mõne nädalaga. Kui toona oldi rahapoliitikat karmistamas, siis järsku muudeti meelt ning võeti kasutusele hädaabinõud.”

Investori sõnul jõudis S&P 500 indeks pärast seda otsust nii-öelda “teise tipuni” ning selleks kulus vaid paar nädalat. “Võrreldes selle perioodiga tundub praegune tegevus metafooriline.”

“Nad ütlevad, et üks põhjus on nafta hinnatõus. Nafta on alates detsembrist kallinenud. Miks nad ei võiks faktiliselt korrektseid vastuseid anda? Öelgu siis, et Trump nõudis seda otsust,” seletas Gundlach. “Öelge, et te olete Euroopa või Hiina majanduse pärast mures. Öelge, et intressikõver, jaemüük ja SKP on samuti murekohaks.”