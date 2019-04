Daimler avas Moskva lähistel tehase

Mercedes-Benz Foto: EPA

Saksa autotootja Daimler avas kolmapäeval ametlikult Mercedes-Benzi tehase Venemaal, ujudes seega konkurentidega võrreldes vastuvoolu.

Uue Mercedes-Benzi vabriku tootmisvõimekus on 25 tuhat sõidukit aastas ning see pakub tööd pea 1000 inimesele, teatas Venemaa president Vladimir Putin pidulikul avamistseremoonial. Daimleri investeeringu koguväärtus oli 19 miljardi rubla ehk umbes 260 miljonit eurot. 2017. aastal sõlmitud lepingu alusel loodud tehas asub Moskvast 60 kilomeetri kaugusel paiknevas Esipovo linnas.

Daimleri projekt on tähelepanuväärne, sest see valmis ajal, mil paljud rahvusvahelised autotootjad on asunud oma 2000. aastate alguses rajatud Vene tehaseid Lääne sanktsioonde ja sealse turu aeglustumise tõttu kinni panema või nende tootmismahte vähendama. Alles nädala eest teatas 2002. aastal esimesena Venemaal kanda kinnitanud rahvusvaheline autotootja Ford näiteks oma Peterburis ja Tatarstani asuvate sõiduautode ja mootorite tootmise üksuste sulgemisest.

Vene autoturg saavutas oma haripunkti 2012. aastal, ent vajus juba 2016. aastal kümne aasta madalseisu - 1,42 miljoni müüdud sõidukini. Teisalt on näha ka taastumise märke: mullu oli maht 1,8 miljonit.

Daimleri Frankfurdi börsil noteeritud aktsia kallines kolmapäeval 0,98%, 55,49 euroni. Aasta haku madalseisuga võrreldes on väärtpaberi hind suurenenud 22,6%, ületades seega tublisti oma Saksa rivaale Volkswagenit ja BMW-d, mis on sama ajaga kerkinud vastavalt 12% ja 4%.