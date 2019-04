USA tööjõuturg on heas olukorras

Katusepanijad töötamas USAs Nevada osariigis. Foto: Reuters/Scanpix

USA töökohtade loomine oli märtsis veebruariga võrreldes paremas seisus, kui soojem ilm suurendas aktiivsust ehitussektoris ning töökohtade kasv kiirenes hotellides ja restoranides. Töökohtade loomise kasv peaks maha rahustama kartusi järsust majanduskasvu aeglustumisest esimeses kvartalis, vahendab Reuters.

Töötajate puudus ning aastavahetuseni tõusnud intressimäärad on jätnud töökohtade kasvu siiski 2018. aasta kiirest kasvutempost allapoole.

Märtsis oli töökohtade arvu kasv siiski küllalt kiire. Nimelt suurenes USA tööjõuministeeriumi aruande kohaselt töökohtade arv märtsis 196 000 võrra. Reutersi küsitletud analüütikud olid oodanud 180 000 töökoha loomist.

Veebruari andmeid korrigeeriti veidi ülespoole ehk varasemalt teada antud 20 000 loodud töökoha pealt 33 000 peale. Veebruaris oli töökohtade arvu kasv väikseim alates 2017. aasta septembrist.

Keskmine tunnipalk kasvas märtsis veebruariga võrreldes 0,1%, veebruaris suurenes tunnipalk kuu varasemaga võrreldes 0,4%. See viis aasta kokkuvõttes töötajate tunnipalga kasvu veebruari 3,4% suuruse tempo pealt 3,2% peale.

Töötusemäär püsis märtsis 3,8% peal, mis on lähedal 3,7%-le, mida Föderaalreserv prognoosib aasta lõpu näitajaks. Tööjõus osalejate suhtarv ehk osakaal tööealistest ameeriklastest, kes töötavad või otsivad töökohta, vähenes küll veebruari 63,2% pealt 63%-le, kuid eelmise kuu näitaja oli ka viimase viie aasta suurim.

Analüütikud on tööjõuturu aruandega üldiselt rahul, pidades seda selliseks, mis näitab, et majandus kasvab. Samas inflatsioon ei lähe liiga kiireks, mis võiks takistada Föderaalreservil intressimäärade tõstmisest lähikuudel hoiduda.

“Turule see raport meeldib, kuna see näitab, et keskkond ei ole liiga kuum ega liiga külm, kus kasv jääb tervislikuks ning tugevaks, samal ajal kui keskpangad ei pea agressiivselt rahapoliitikat karmistama, et võidelda kasvava inflatsiooniga,” ütles Montrealis asuva globaalse varade allokatsiooni analüütik Candice Bangsund.

USA aktsiaturg on pärast tööjõuraporti avaldamist tõusnud 0,3%.