Soome börsil uus miljarditehing

Soome telekomifirma DNA kauplus. Foto: Tomi Parkkonen, DNA pildipank

Norra telekom Telenor ostab 54 protsenti Soome kõige kiiremini kasvavast teleoperaatorist DNA, makstes aktsiate eest kokku 1,5 miljardit eurot, kirjutab Kauppalehti.

See teeb aktsia hinnaks 20,90 eurot. DNA eilne sulgemishind oli 19,46 eurot, seega on preemia vaid 7,40 protsenti. Analüütikute hinnangul on aktsia hind jõudnud sihthinnast kõrgemale, milleks on Factseti koondhinnangu järgi 18,88 eurot.