Kuidas pääseda mõjukaima finantsjuhi meeskonda? Ära virise ja ole väljakutseteks valmis

Pärnu finantskonverentsil valiti mõjukaimaks finantsjuhiks Marko Raid Tallinna Sadamast, kes viis eelmisel aastal riigiettevõtte börsile.

Veiko Hintsov annab Marko Raidile üle parima finantsjuhi tiitli Foto: Urmas Kamdron

Marko Raid tõdeb, et kõige huvitavamad tööülesanded on temani jõudnud ootamatult ning seejuures peab ta tähtsaks, et igaüks on valmis põneva tööelu nimel pingutama.